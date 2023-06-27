В эфире радиостанции «Говорит Москва» Марков заявил, что после провального восстания «повара Путина» рейтинг кремлевского диктатора якобы вырос с 80% до 90%, информирует «НБН».

По словам пропагандиста, россияне в олигархе видят «всадника апокалипсиса», «предвестника хаоса», а не политика с программой. Экс-депутат Госдумы отметил, что граждане «готовы молиться на Владимира Владимировича» ради того, чтобы президент-агрессор избавил их от этого беспорядка.

Марков убежден, что заниматься общественным мнение в России нет нужды, поскольку народ и так поддерживает главу государства.

Ранее неудачный мятеж Пригожина прокомментировали в ГУР, рассказав о последствиях этих событий для Путина.