Как информирует «НБН», об этом говорится в указе президента №357/2023 от двадцать седьмого июня. Указ об увольнении был подписан согласно поданному заявлению.

Согласно обнародованной ЭП информации, двадцать четвертого июня правительство Украины утвердило Германа Сметанина в должности нового руководителя УОП. Данное решение вступит в силу завтра, двадцать восьмого июня.

О Сметанине известно, что ему тридцать один год и он является руководителем Завода имени Малышева (Харьков).

Гусев же был уволен из-за того, по данным ЭП, что провалил ракетную программу.

Напомним, ранее в «Укроборонпроме» рассказали, как планируют восстановить уничтоженную россиянами «Мрию».