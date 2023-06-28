Эксперты ISW в своем отчете утверждают, что Лукашенко хочет реализовать несколько целей за счет армии российского олигарха Евгения Пригожина в РБ, информирует «НБН».

Аналитики пишут, что белорусский диктатор намерен установить жесткий контроль над наемниками «повара Путина», которые направляются в его страну.

Нелегитимный президент сообщил, что гражданам Беларуси будет позволено вступать в ряды «Вагнера», кроме того, боевики будут консультировать и обучать военных РБ.

В Институте изучения войны отмечают, что Лукашенко также надеется «купить» пространство для маневра с помощью армии Пригожина, чтобы уравновесить компанию Кремля по поглощению его страны через так называемое Союзное государство.

Вмешиваясь в «мятеж» ЧВК как посредник, самопровозглашенный глава РБ дал понять кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что Москве не стоит с ним шутить.

Также нелегитимный белорусский президент унизил российского лидера, продемонстрировав способность действовать независимо в политике РФ. Путин не только не отрицал изложение событий белорусским диктатором, но и публично поблагодарил его.

Напомним, что Пригожин после провального «марша справедливости» его наемников рассказал, что предложил ему Лукашенко.