Издание The New York Times, ссылаясь на анонимные источники среди официальных лиц США, заявили, что есть признаки того, что российские генералы поддерживали попытку Пригожина сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, информирует «НБН».

В частности, в курсе планов «повара Путина» мог быть «сирийский мясник» Сергей Суровикин. Некоторые собеседники журналистов отметили, что Путин мог оставить военачальника на должности командующего Воздушно-космических сил РФ, решив, что генерал знал о подготовке бунта «вагнеровцами», но не помогал им.

При этом источники издания заверили, что олигарх не начал восстание, если бы не верил в то, что ему помогут находящиеся у власти лица. Журналисты пишут, что союз главы ЧВК и «сирийского мясника» может объяснить, почему Пригожин еще жив.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол обратил внимание на то, как легко боевики олигарха захватили Ростов, учитывая, что в стране-агрессоре везде есть вооруженная охрана.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, как нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко намерен использовать «вагнеровцев».