В интервью немецкому изданию Bild политик, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не считает российского президента-агрессора военным преступником, информирует «НБН».

По мнению Орбана, о военных преступлениях якобы можно говорить после завершения боевых действий, кроме того, арест кремлевского диктатора не будет способствовать перемирию.

Премьер-министр считает, что о задержании Путина сейчас говорить «не уместно», если стороны конфликта хотят вести диалог, поскольку переговорщиками должны выступить главы воюющих государств.

Ранее в правительстве Венгрии высказались о передаче украинских военнопленных Москвой Будапешту без ведома Киева.