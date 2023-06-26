Как информирует «НБН», в ТГ-канале Пригожин написал, что не признанный мировым сообществом президент Республики Беларусь Лукашенко протянул руку помощи и предложил найти пути решения для дальнейшей работы частной военной кампании «Вагнер».

Главарь российских боевиков утверждает, что Лукашенко обратился к нему уже после того, как было принято решение разворачивать колонны «вагнеровцев».

Кроме того, Пригожин заявил, что он самостоятельно решил остановить движение колонны ЧВК «Вагнер» на Москву, чтобы «не была пролита русская кровь».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кремль лишил Пригожина возможности пополнять ряды ЧВК «Вагнер».