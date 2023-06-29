Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», в эфире национального телемарафона Руслан Стефанчук заявил, что после победы в войне над Россией, естественно, появится необходимость пересмотра тех или иных положений.

К примеру, он не убежден в том, что после победы Украины в Конституции нашей страны должно оставаться положение статьи десять, которое дает приоритет для русского языка. Также спикер ВРУ не убежден, что должен оставаться и целый ряд других положений, которые являются результатом компромисса.

Руслан Стефанчук добавил, что Главному закону Украинского государства потребуется модернизация. По его словам, какой именно она должна быть, станет понятно в ходе открытой дискуссии после победы нашей страны в войне, начатой Россией.

Напомним, ранее мы уже писали об обращении Зеленского к украинцам в День Конституции Украины.