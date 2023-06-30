В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского заявил, что Киев не будет отдавать оккупантам часть территорий Украины, чтобы завершить войну, информирует «НБН».

Подоляк объяснил, что примитивная договоренность с Москвой «территория в обмен на мир» неизменно закончится эскалацией конфликта и новыми этапами войны.

Советник главы ОПУ отметил, что любая уступка стране-террористу с провоцирует рост захватнических аппетитов у Кремля, резкое расширение агрессии РФ и ее желание демонстративно «обнулять» международное право.

Чиновник заверил, что ни одно суверенное и зрелое государство не пойдет на такие соглашения, чтобы сохранить свободу и самоуважение, а также не предложит такой шаг своим партнерам.

Напомним, Трамп заявил, что украинцы своей борьбой с агрессором «заслужили большой кредит» и могут оставить себе часть территорий, что якобы должно устроить Кремль.