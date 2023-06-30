Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Reuters заявил, что глава государства поедет на саммит Североатлантического Альянса, если лидеры дадут положительный ответ относительно заявки на членство нашей страны в НАТО, информирует «НБН».

Чиновник уточнил, что президент примет окончательное решение о визите в Вильнюс накануне встречи на высшем уровне. Представитель ОПУ добавил, что у Зеленского нет причин и времени ехать на саммит, если лидеры стран-членов Альянса проявят дефицит мужества.

Ранее польский президент Анджей Дуда рассказал, какие ключевые темы будут обсуждаться на саммите Альянса в Литве.