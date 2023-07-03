В интервью немецкому изданию Bild Данилов заявил, что страна-агрессор стоит на грани распада, о чем свидетельствует провальный бунт «повара Путина», информирует «НБН».

По мнению секретаря СНБО, Россия не будет существовать в нынешнем виде, как государственное образование. Он отметил, что попытка «вагнеровцев» устроить госпереворот в стране показала, что «РФ не является государством», она раздроблена и нет силы, которая может удержать ее вместе.

Чиновник заявил, что президент-агрессор Владимир Путин потерял контроль над Россией и мир должен готовиться к ее развалу. Ситуация в стране вышла из-под контроля, теперь любая военная группировка может захватить любой ядерный объект или вооружение.

Данилов уточнил, что на основе реакции регионов на «мятеж» ЧВК можно спрогнозировать, как будет выглядеть РФ после распада, в частности, скоро от нее отделятся Дагестан и Татарстан.

Напомним, социологи «Левада-Центра» выяснили, как «восстание» «вагнеровцев» повлияло на мнение граждан России о мире с Украиной.