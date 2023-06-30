Российский «Левада-Центр» с 22 по 28 июня опросил 1634 жителя РФ в 50 регионах. Исследование показало, что количество респондентов, которые выступают за переговоры между Москвой и Киевом, выросло до 53%. В мае этот показатель составлял 45%.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Также после неудачного мятежа «вагнеровцев» до отметки в 39% снизилась доля опрошенных, которые поддерживают продолжение так называемой «спецоперации».

Директор «Левада-Центра» Денис Волков в комментарии изданию сообщил, что граждане РФ боятся того, что провальный бунт армии Пригожина может стать причиной неудач оккупантов в Украине. Он добавил, что многие россияне просто хотят, чтобы боевые действия завершились как можно скорее.

Отметим, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что боевики ЧВК «Вагнер» больше не будут воевать в нашей стране.