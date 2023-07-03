В комментарии «Суспільне» представитель Офиса президента Украины заявил, что решение о визите главы государства на саммит лидеров Организации Североатлантического договора еще не принято, информирует «НБН».

Пресс-секретарь Зеленского напомнил, что в ОПУ не комментируют заранее мероприятия с участием президента в целях безопасности. При этом спикер украинского лидера отметил, что участие главы государства во встрече на высшем уровне будет зависеть от ситуации на поле боя.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква называл условие визита Зеленского в Вильнюс. Представитель ОПУ отмечал, что лидеры НАТО должны дать положительный ответ относительно заявки нашей страны на интеграцию в Альянс.