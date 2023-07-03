Как пишет «НБН» со ссылкой на ABC News, по словам президента Еврокомиссии, ЕС должен удвоить поддержку Киева как с финансовой, так и военной точек зрения.

Она подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день прошло порядка пятисот дней с момента широкомасштабного вторжения России в Украину. Как следствие, о чем она добавила, Евросоюзу нужно в 2 раза увеличить поддержку Украины.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что сопротивление народа Украины весьма впечатляет, а обязанностью Европейского Союза является соответствовать выносливости ВСУ и их настойчивости.

Напоследок Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку. По ее словам, комиссия рассматривает предложение выделить Киеву 50 миллиардов евро и продлить поддержку до 2027 года.

Напомним, ранее мы уеже писали о визите Урсуы фон дер Ляйен в Киев.