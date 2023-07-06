В интервью CNN украинский президент отметил, что он благодарен союзникам нашей страны – США и европейским государствам, однако он говорил лидерам, что Киев хотел бы начать масштабную военную операцию раньше, для чего ВСУ необходимо оружие и другие материальные средства, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он объяснил главам стран-партнеров, что, если Украина начнет контрнаступление позже, оно будет проходить медленнее. Сейчас защитники в некоторых регионах даже не могут думать о начале контратак из-за отсутствия необходимого вооружения.

Президент добавил, что из-за сложностей на фронте темпы операции замедляются, враг получает возможность заминировать как можно больше наших территорий и подготовить оборонительные рубежи.

В очередной раз Зеленский подчеркнул, что ВСУ необходимо получить преимущество над россиянами в воздухе, что могла бы обеспечить передача Киеву американских истребителей F-16.

Ранее аналитики ISW прокомментировали «медленное» украинское контрнаступление, объяснив, какую основную задачу выполняют защитники на данном этапе войны.