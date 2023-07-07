Как сообщает «НБН«, об этом во время брифинга заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.

По словам высокопоставленного чиновника, в новом пакете военной помощи Вашингтона Киев получит: партию дополнительных ракет для ЗРК Patriot; ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу; 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды; 32 БМП Bradley; 32 бронетранспортера Stryker; оборудование для разминирования; ракеты TOW; Javelin и другие противотанковые системы и ракеты; высокоточные авиационные боеприпасы; беспилотные летательные аппараты Penguin. Кроме того, наша страна получит 27 тактических машин для эвакуации техники; 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники; подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий; стрелковое оружие и свыше 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты; запасные части и другие типы военного оборудования.

Напомним, ранее Джейк Салливан заявил о том, что Украина действительно может получить от США кассетные боеприпасы.