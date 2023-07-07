В четверг, 6 июля, во время совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом в Праге украинский президент сообщил, что Киев сотрудничает с МАГАТЭ для обеспечения безопасности оккупированной Запорожской АЭС, информирует «НБН».

По словам Зеленского, пока ситуация на станции не изменилась и по-прежнему остается опасной. Украинскому руководству известно о контактах МАГАТЭ со страной-агрессором и Киев будет благодарен, если работа миссии принесет позитивные результаты.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что опасность теракта на ЗАЭС «потихоньку спадает».