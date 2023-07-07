Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в своих соцсетях гарант отметил, что обсудит с Эрдоганом «формулу мира», ближайший саммит НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности и «зерновую сделку».

Отдельно главы государств будут говорить о восстановлении Украины и «оборонных контактах между нашими предприятиями».

Накануне стало известно о планах Зеленского в канун саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе посетить Турцию для переговоров с Эрдоганом. Позже турецкий президент может провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Также известно, что вчера Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии, а затем он отправился в Прагу и Братиславу.