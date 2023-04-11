В понедельник, 10 апреля, пресс-служба оборонного ведомства Болгарии заявила, что министерство не вело переговоры о безвозмездном предоставлении Киеву боевых самолетов МиГ-29, информирует «НБН».

В Минобороны объяснили, что решение о передаче советских истребителей Украине приведет к дефициту возможностей, которые противоречат Конституции страны и ее закону об обороне.

В сообщении пресс-службы сказано, что ведомство с конца прошлого года ведет переговоры о замене части вооружений на более современные из государств-союзников.

Ранее стало известно, что Болгария не намерена присоединиться к плану Евросоюза по закупке боеприпасов для ВСУ. В Минобороны страны озвучили причину такого решения.