Как информирует «НБН», издание Telegraph со ссылкой на свой источник отмечает, что Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за того, что у Берлина есть опасения, что такой шаг может привести к войне между Альянсом и РФ.

Собеседник издания в Организации Североатлантического Альянса отмечает, что в Берлине обязательно воспользуются саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы озвучить призыв сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева, но никак не предложениях о членстве.

Напоследок собеседник добавил, что ФРГ весьма сдержанно относится к перспективе предложить незамедлительное членство. По мнению Берлина, нужно время для того, чтобы разработать гарантии, которые, по сути, заблокируют членство. В Германии не хотят, чтобы Кремль тестировал 5-ю статью.

Ранее были опубликованы результаты опроса, поддерживают ли немцы вступление Украины в НАТО.