В интервью ABC News украинский лидер отметил, что стремление закончить войну – это прекрасно, напомнив о том, что у Трампа уже была такая возможность, которой он не воспользовался, информирует «НБН».

По словам Зеленского, в свое время бывший президент США уже имел сутки на то, чтобы закончить боевые действия, ведь Украина находится в условиях войны девять лет. Глава государства добавил, что, по всей видимости, тогда у политика были другие приоритеты.

Глава государства считает, что нынешний американский лидер Джо Байден мог закончить войну даже за пять минут ценой Украины, однако Киев никогда бы не согласился на это.

Ранее в Офисе президента Украины ответили на предложение Трампа уступить российским оккупантам захваченные территории.