Агентство EFE, ссылаясь на свои источники, утверждает, что американский лидер Джо Байден поддерживает упрощение процедуры для Украинского государства для ускорения вступления в Североатлантический Альянс, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что глава США намерен отменить для украинского государства так называемый План действий по членству в Альянсе. Отмена этого условия позволит Киеву не участвовать в многолетней программе, чтобы показать проведение политических, военных и экономических реформ в стране, которые необходимы, чтобы стать частью организации.

Напомним, что накануне саммита стран-членов НАТО в столице Литвы СМИ заявляли о двух государствах, которые не намерены поддерживать интеграцию Украины в Альянс, несмотря на давление государств-союзников.