В интервью «Радио Свобода» руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал передачу американских боевых самолетов F-16 Киеву, информирует «НБН».

Дипломат сообщил, что, согласно графику, первые единицы американской авиации должны появиться в небе над Украиной до конца первого квартала 2024 года. Наши летчики начнут тренироваться на боевых самолетах США в августе или в начале сентября этого года.

Кулеба предупредил, что график может сдвинуться из-за важных факторов, таких, как подготовка инфраструктуры, техников и инженеров. Для максимального ускорения этого процесса эффективно работает оборонное ведомство, в частности, его глава Алексей Резников на Вильнюсском саммите НАТО. Ранее ориентировочные сроки получения Киевом F-16 сообщил глава государства Владимир Зеленский.