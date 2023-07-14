В интервью «Радио Свобода» глава внешнеполитического ведомства прокомментировал возможность предоставления Украине «израильской модели» безопасности, информирует «НБН».

По словам дипломата, Киев устраивает любая модель, предложенная странами-партнерами, которая не является альтернативой интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Кулеба отметил, что на всех переговорах украинская сторона всегда подчеркивает, что гарантии безопасности не являются заменой членства страны в НАТО.

Глава МИД добавил, что Киеву не нужен еще один Будапештский меморандум и он не отдаст интеграцию в Альянс за какие-то обещания, что является принципиальной позицией президента Владимира Зеленского.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин прокомментировал решение лидеров стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе относительно интеграции Украины в Альянс.