Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в интервью, транслируемом телеканалом «Россия 24» президент России заявил, что потенциальное членство Украины в Организации североатлантического договора несет угрозу для безопасности Российской Федерации, а Киеву это не поможет.

Согласно его словам, одной из причин начатой Россией войны в Украине была угроза вступления Киева в НАТО.

Он выразил уверенность в том, что членство Украины в НАТО никак не повысит безопасность самого Украинского государства. Да и в целом, по его словам, это сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительной напряженности на международной арене.

Напомним, ранее мы уже писали об условиях Путина для продления зернового соглашения.