В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского рассказал, что ключевая дезинформация российской пропаганды может касаться ситуации на фронте, учитывая колоссальные потери армии Путина, информирует «НБН».

По словам Подоляка, рупоры путинского режима могут врать, что Киев теряет партнеров, что ВПК страны-агрессора перестроился и готовится к новым этапам войны.

Советник руководителя ОПУ считает, что псевдожурналисты РФ не обойдут вниманием тему коррупции в Украине, будут утверждать, что правительство «зарабатывает» на войне, а значит будет ее затягивать.

Также периодически пропагандисты будут использовать любимые фейки о «разрушении» ГУР МОУ либо о гибели командиров ВСУ.

Отметим, что в прошлом месяце СМИ РФ заявляли о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника военной разведки Кирилла Буданова. Глава ГУР потроллил Кремль за нелепые фейки.