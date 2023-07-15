Как сообщает «НБН«, об этом в интервью LRT заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Политик, в частности, назвал эту задачу крайне важным условием. Более того, по словам Науседы, пятая колонна существует во всех странах, в том числе тех, о которых никто не мог бы никогда подумать.

Она есть везде, даже на западе от нас, также она есть у нас и в Украине. Скорее всего, суть главного вопроса заключается в том, насколько далеко и высоко в иерархии власти могут подняться такие люди, и принятые Украиной решения свидетельствуют, что таких людей подвергают зачистке, — отметил президент Литвы.

Гитанас Науседа добавил, что каждый раз, когда ему приходится слышать, что кого-то снимают с высокой должности, он этому радуется. Науседа понимает, что в государстве наводят порядок. С его точки зрения, Украина и дальше будет очищаться от ставленников России среди представителей органов государственной власти.

Напомним, ранее Науседа сделал громкое заявление об агрессии РФ.