О том, что в почтовых ящиках или просто в щелях дверей, украинцы все чаще обнаруживают повестки/уведомления о вызове для составления протокола, предполагающего вынесение постановления о назначении штрафа, и возможно ли какое-либо наказание, если проигнорировать такие извещения, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснения, опубликованные в Telegram-канале адвоката Романа Симутина.

По словам Симутина, сейчас в вышеуказанные документы о вызове в военкомат, стали вписывать интересную фразу — «сообщения или повестка считаются должным образом врученными через обслуживающую организацию», то есть попросту ЖЭК или его сотрудников, например, дворника. Адвокат объяснил, что с юридической точки зрения, никакой дворник не имеет право на вручение повестки, но если это предписание взять и поставить свою подпись, тогда уже не будет иметь значения, «кто и как ее вручил».

Ранее мы писали о том, что в Нацполиции Украины рассказали, сколько в стране начато уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации, и какая область на 1-м месте по количеству таких граждан.