В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского констатировал, что человек, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, несмотря на свой статус президента, не приедет в Южно-Африканскую Республику для участия в саммите союза пяти государств БРИКС, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, отказ Путина от первой зарубежной поездки после выдачи ордера на его арест МУС свидетельствует о том, что международное права работает. Человек, совершивший преступление, должен после этого «оглядываться по сторонам».

Чиновник добавил, что глава Кремля стал ограничен в любых возможностях, его пугает страх передвижения, он потерпел репутационный крах и оказался в изоляции. В завершение кремлевский диктатор должен обязательно сесть на скамью подсудимых.

Отметим, что ранее на сайте правительства ЮАР появилось сообщение о том, что вместо российского лидера на саммит приедет глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.