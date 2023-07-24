Президент в своем видеообращении заявил, что у Российской Федерации нет границ жестокости, она не знает, что такое правила ведения войны. По словам Зеленского, это подтверждает удар по историческому центру Одессы, информирует «НБН».

Украинский лидер сообщил, что на этой неделе состоится ряд мероприятий, которые непременно усилят защиту нашей страны, в частности первое заседание Совета Украина-НАТО.

Кроме того, партнеры Киева готовят новые пакеты военной помощи, Украина получит больше дальнобойного оружия, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Глава государства добавил, что рецепт окончания войны заключается в единстве и решительности всех, кто ценит свободу, жизнь и культуру.

Ранее Зеленский отреагировал на скандалы вокруг растрат местных властей. Президент рассказал, что думает о ремонте фонтанов и брусчатки во время войны.