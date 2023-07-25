В своем видеообращении президент рассказал, что по итогам Ставки по всем направлениям первоочередным заданием для войск станет максимальное уничтожение живой силы, техники, запасов, штабов и складов армии Путина, информирует «НБН».

По словам Зеленского, РФ должна ежедневно нести потери, что является справедливым. Гарант поблагодарил всех военных, которые это обеспечивают, отметив важность командной работы Сил обороны и государства.

Глава государства сообщил, что на заседании также были подняты вопросы защиты граждан от террора россиян ракетами и БПЛА, портовой инфраструктуры, «зернового коридора» в Черном море. Президент заверил, что оккупантам готовят ответы на их атаки.

Ранее Зеленский сообщил украинцам, какое вооружение должен получить Киев, назвав рецепт окончания войны.