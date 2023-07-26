Глава государства в своем видеообращении оценил результаты первого года армии дронов. По его словам, есть достижения, которые можно видеть в новостях, пообещав, что такие известия будут появляться чаще, информирует «НБН».

Президент рассказал, что чиновники презентовали разные виды отечественных дронов, которые используются для обороны государства. Зеленский заверил, что украинская армия беспилотников будет расти, защитники нуждаются во всех видах БПЛА – от простых Mavic до ударных и морских «птичек», которые способны действовать на больших расстояниях.

Гарант отметил, что эта тема регулярно обсуждается во время заседания Ставки верховного главнокомандующего и часто на повышенных тонах, однако плоды работы есть и принципиально, чтобы их становилось больше.

Ранее президент рассказал, какие ключевые вопросы обсуждались во время прошлого заседания Ставки.