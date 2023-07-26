После того, как стало известно об аресте военкома, которого подозревают в массовых хищениях, и депутате ВРУ, обвиняемого в сотрудничестве с государством-террористом, Зеленский в своем видеообращении заявил, что он не потерпит коррупцию в Украине, информирует «НБН».

Гарант отметил, что украинцев приводит в ярость коррупционная практика во время войны. Президент предупредил всех госслужащих и членов парламента, что им никто не простит предательство государства.

Украинский лидер заверил, что он также не потерпит тех чиновников, которые из-за личной выгоды отказываются поддерживать законы, которые нужны нашей стране, чтобы запустить кампанию по интеграции в Европейский Союз.

Напомним, Зеленский рассказал, какую тему часто обсуждают на повышенных тонах во время заседания Ставки.