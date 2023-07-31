Американские аналитики утверждают, что во время пресс-конференции на экономическом форуме «Россия-Африка» глава Кремля манипулировал темой переговоров с Украиной. По словам Путина, начать диалог между странами якобы мешают контратаки защитников, информирует «НБН».

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают штурмы на Донетчине и Луганщине, президент-агрессор обвинил Украину в начале широкомасштабного контрнаступления. Глава РФ отметил, что Москва не может обсуждать прекращение огня, якобы пока захватчики пытаются отбить атаки ВСУ.

Эксперты ISW пишут, что официальные лица государства-террориста использовали упоминание о переговорном процессе, чтобы представить Киев, как сторону, которая не хочет вступить в диалог.

Помимо этого, диктатор использовал обсуждение масштабной операции ВСУ, чтобы опровергнуть успехи защитников на фронте и обвинить страну в нежелании сесть за стол переговоров с российской стороной.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что защитники перехватили военную инициативу и получили весомое преимущество на некоторых направлениях.