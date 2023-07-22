О том, что военная инициатива на передовой перешла к ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы оборонного ведомства Владимира Гаврилова, размещенное в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

По словам Гаврилова, инициатива сейчас на стороне Сил Обороны: наступление путинской армии в районе Купянска оказалось лишь «отчаянной попыткой» по оттягиванию украинских сил с прочих направлений. Кроме того, защитники Украины постоянно продвигаются вглубь обороны противника, кое-где на 100 метров, а где-то на 1 километр, но данный процесс непрерывен и происходит ежедневно.

Замглавы Министерства обороны подчеркнул: страны-партнеры осознают — Украина еще не израсходовала свой полный ресурс, добавив, что ни у кого не возникает никаких сомнений относительно продолжения оказания помощи и достижении ВСУ успехов.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ назвали количество наземных целей, уничтоженных за последние сутки.