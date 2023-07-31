В интервью газете Corriere della Sera руководитель итальянского оборонного ведомства выразил мнение о том, что ситуация на фронте в Украине «зашла в тупик», информирует «НБН».

По словам Крозетто, контрнаступление ВСУ столкнулось с рядом трудностей, окопы захватчиков усложняют продвижение украинских войск. Министр считает, что стоит задуматься над «политическим выбором», который определит завершение войны.

На высказывания главы итальянского Минобороны отреагировал советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте. Представитель ОПУ отметил, что политическим решением должна стать отправка Киеву боевых самолетов F-16, дальнобойных ракет и современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Чиновник добавил, что любое другое «политическое решение» обернется триумфом людоедов во всем мире и разрушением системы глобального порядка безопасности.

Ранее немецкий политик призвал Запад не критиковать контрнаступление ВСУ, упрекнув союзников Киева в несвоевременных поставках военной помощи Украине.