В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» представитель внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал заявление нардепа Алексея Гончаренко о возможном назначении Резникова послом в Соединенном Королевстве, информирует «НБН».

По словам политика, в Офисе Зеленского якобы давно думают над тем, чтобы убрать Резникова из Минобороны и назначить послом, несмотря на то, что глава ведомства хочет работать в Минюсте. Гончаренко утверждает, что Киев интересовался, как Лондон воспримет нового посла и получил одобрительный ответ.

Спикер МИД призвал Гончаренко и других народных избранников не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку это не относится к их профессиональной компетенции.

Представитель оборонного ведомства Константин Жура на запрос журналистов заявил, что министерство не комментирует слухи.

Напомним, Юрия Аристова из «Слуги народа» лишили депутатского мандата после инцидента с роскошным отдыхом за границей. Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал скандал.