В своем Twitter-аккаунте Данилов написал, что сейчас ситуация для Кремля складывается таким образом, что вместо нереализованного повторного наступления на столицу Украины ему придется встретить второй поход на Москву, информирует «НБН».

Как отметил секретарь СНБО, новый вооруженный мятеж в стране-агрессоре не слишком отсрочен во времени. Чиновник написал, что выдавленную пасту – рост различных протестных настроений в РФ – назад в тюбик не запихнуть.

Ранее Данилов высказался о будущем государства-террориста. Секретарь СНБО спрогнозировал, какие республики первыми отделятся от агрессивной страны.