В интервью бразильскому вещателю Globo украинский лидер отреагировал на призывы бразильского президента достичь мира в стране дипломатическим путем, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он не исключает дипломатический сценарий для окончания войны с Россией. Однако такое решение возможно лишь после того, как государство-террорист выведет свои войска из временно захваченных регионов Украины.

Президент заверил, что в таком случае включится дипломатия и пока не важно, в каком формате она будет работать. Гарант считает, что такой путь – самый быстрый формат для прекращения боевых действий.

Также в интервью украинский лидер заявил, что после определенной паузы РФ может вновь предпринять попытку оккупации всех территорий нашей страны.