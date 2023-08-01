В интервью бразильскому вещателю Globo Зеленский ответил на вопрос, может ли с нашей страной произойти то, что случилось с Сирией, информирует «НБН».

По словам главы государства, президент страны-агрессора Владимир Путин не воевал в Сирии в том темпе, в котором он ведет боевые действия в Украине.

Украинский лидер отметил, что в Сирии «другая война», подчеркнув, что не умаляет страдания и горя граждан этого государства. Президент уточнил, что он сравнивает не войны, а объем применения агрессии Российской Федерации в двух странах.

Зеленский напомнил, что в Украине воюет вся армия РФ и наш народ уничтожил ее костяк. Кроме того, весь мир не объединился вокруг сирийской трагедии, что гарант считает огромной ошибкой.

Глава государства убежден, что Путин не сможет реализовать в нашей стране «сирийский сценарий», поскольку «не выдержит и 10 лет». Желания Кремля в отношении Украины не изменились, однако там осознают, что России не под силу полностью оккупировать и уничтожить соседнее государство.

Также в интервью президент высказался о дипломатическом пути окончания войны в Украине.