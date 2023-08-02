Во вторник, 1 августа, в Twitter-аккаунте украинского лидера появился комментарий Зеленского относительно разногласий с Польшей, информирует «НБН».

По словам президента, Европа умеет объединяться, защищать свою свободу и ценности, несмотря на личные амбиции, разные настроения и политические течения. Однако иногда эмоции пытаются быть выше фундаментальных интересов народов.

Глава государства напомнил, что украинцы бьются за свободу всех европейских стран и они благодарны каждому народу, который помогает им в этой борьбе, в частности, ценят поддержку Польши.

Зеленский добавил, что эмоциям стоит остыть, а Киев и Варшава не должны позволить политическим мгновениям испортить отношения между гражданами двух стран, поскольку их свобода, ценности и победа над агрессором – важнее всего.

Ранее президент рассказал, может ли война в Украине проходить по «сирийскому сценарию».