В эфире «24 канала» представитель ОПУ прокомментировал выдачу оружия россиянам в Курской и Белгородской областях, якобы из-за ударов со стороны Украины, информирует «НБН».

По словам советника главы Офиса Зеленского, массовая раздача оружия в стране-агрессоре обернется большим количеством беспорядков, что приведет к неконтролируемому бунту. Каждый россиянин ненавидит некоего феодала на уровне местной власти и пойдет его уничтожать.

Граждане РФ будут объединяться в небольшие группки, а представители элит для защиты будут использовать свои карманные армии. Подоляк добавил, что это будет очень интересный процесс, который вскоре все увидят.

Напомним, что российские добровольцы «РДК» и «ЛСР» неоднократно заходили на территорию РФ. После одного из таких рейдов пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику в эфире, заявив, что в приграничье России «никого нет» для защиты.