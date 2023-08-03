Як інформує «НБН«, таку заяву в інтерв’ю РАР зробив глава Міністерства сільського господарства і розвитку Польщі Роберт Телус.

Відповідаючи на запитання про те, з якої причини Європейська комісія ухвалила рішення не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі, а також інших сусідніх з Україною країн українського зерна після п’ятнадцятого вересня, Телус сказав, що він не бачить змістовних аргументів на користь цього рішення, і що це вельми схоже на спроби нашкодити польському уряду.

Він зазначив, що такі аргументи є виключно політичними.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про попередження Борреля щодо того, навіщо Путін пропонує країнам дешеве зерно.