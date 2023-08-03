Главный дипломат ЕС в своем письме призвал страны выступить единым голосом против блокирования РФ Черноморской инициативы, чтобы подтолкнуть Москву вернуться к «зерновой сделке», информирует «НБН» со ссылкой Reuters.

По словам Борреля, сейчас Кремль предлагает государствам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми от РФ, усугубить их экономическую уязвимость и продовольственную нестабильность во всем мире. Государство-террорист лишь делает вид, что решает проблему, которую оно само создало.

Верховный представитель Евросоюза отметил, что оккупанты должны прекратить атаки на украинскую портовую инфраструктуру и использование продуктов питания в качестве оружия.

Напомним, что глава ЮАР потребовал от РФ восстановить «зерновое соглашение».