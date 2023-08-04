Экс-руководитель внешнеполитического ведомства в интервью «ТСН.ua» заявил, что жесткий, откровенный разговор между Киевом и Варшавой намного лучше, чем формальные шаги, которые навредят двум государствам, информирует «НБН».

По мнению бывшего главы МИД, у Украины нормальные отношения с Польшей, однако иногда приходят естественные эмоциональные волны. У украинцев обнаженные нервы из-за войны, у поляков своя борьба, например, приближаются парламентские выборы.

Климкин убежден, что у украинцев нет проблем в отношениях с поляками. Дипломат считает, что в истории со скандалом министерств нужно спокойно поставить точку и продолжить сотрудничество.

Экс-руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что ы Киева и Польши еще будут непростые моменты, в частности, когда украинская сторона будет вести переговоры об интеграции страны в Евросоюз.

Ранее о скандале с Польшей высказался глава государства Владимир Зеленский.