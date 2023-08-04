В своем видеообращении украинский лидер сообщил, что армия Путина всеми силами пытается остановить защитников, оккупанты проводят жестокие штурмы, информирует «НБН».

По словам Зеленского, непросто украинским военным на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском и Южном направлениях. Однако, как отметил гарант, несмотря на все усилия захватчиков, сила ВСУ доминирует.

Ранее глава государства высказался о результатах проверки военкоматов. Зеленский рассказал, кто из военных должен работать в территориальных центрах комплектования.