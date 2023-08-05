Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале Haber Turk.

Сообщается, что темой обсуждения дипломатов стали шаги, которые можно предпринять для возобновления экспорта украинского зерна.

Напомним, что Россия 17 июля в одностороннем порядке заявила, что выходит из «зернового соглашения». Украинская сторона в ответ выразила готовность экспортировать зерно в трехстороннем порядке. При этом россияне начали массированно обстреливать Одессу. Под атаку попали порты и соответствующая инфраструктура.

В свою очередь, Европейский союз призвал страны-члены G20 оказывать давление на Россию, чтобы заставить агрессора вернуться к «зерновой сделке».

Глава украинского государства Владимир Зеленский предложил Турции и ООН выполнять «зерновую инициативу» в трехстороннем формате, в то время, как российский диктатор Владимир Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.