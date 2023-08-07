В интервью аргентинскому изданию La Nación гарант объяснил, что наша страна никогда не хотела никакой войны, поэтому вступление Украины в Организацию Североатлантического договора – вопрос ее безопасности и защиты ее граждан, информирует «НБН».

По словам Зеленского, есть государства, которые географически близко расположены к Российской Федерации, однако они являются членами Альянса. Это говорит о том, что НАТО – объединение безопасности, на территории которого нет войны.

Украинский лидер добавил, что вопрос вступления в военно-политический блок заключается в прежде всего в освобождении украинских территорий, а не желании атаковать РФ.

Как сообщалось, экс-советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Америка может выйти из НАТО, если Дональд Трамп во второй раз займет президентское кресло.