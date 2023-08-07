Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщения в средствах массовой информации, по словам украинского лидера наша страна не намерена вести войну на территории Российской Федерации, так как это никогда ранее нашей целью не было.

В частности, президент Украины заявил, что украинские воины освобождают исклчительно свои территории. Россиянам есть куда возвращаться, а нам нет, вражеской стороне есть куда идти, а нам – нет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский ответил на творческие инициативы президента Бразилии.