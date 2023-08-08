В эфире национального телемарафона чиновник рассказал, что «бавовна» на временно оккупированном украинском полуострове существенно повлияла на курортный сезон, информирует «НБН».

По словам Данилова, в Крыму количество российских туристов уменьшилось на 54% по сравнению с 2022 годом. Секретарь СНБО убежден, что граждане страны-агрессора понимают, что на самом деле происходит на полуострове, несмотря на тотальную цензуру в пропагандистских СМИ относительно инцидентов в Крыму.

Чиновник заверил, что полуостров точно вернется под контроль Украины, не будет иметь никакого отношения к стране-агрессору и Киев делает все, чтобы это произошло как можно скорее.

Ранее бывший командир «Айдара» рассказал о проблемах россиян из-за серии взрывов в Крыму.