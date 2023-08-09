Как информирует «НБН», об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда Украины.

В сообщении говорится, что необходимо применить к Гунько Анатолию меру пресечения в виде содержания под стражей до 07 октября текущего года.

Насколько известно, Гунько был взят под стражу в зале суда. Помимо прочего известно, что нардепу был определен залог в размере тридцати миллионов гривен.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как экс-народный депутат ВРУ Илья Кива, который бежал из Украины в Россию, опозорился фейком о Буданове.